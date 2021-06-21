Які порушення в організмі можуть бути причиною гіперактивності дитини

Правильне співвідношення рівня амінокислот має ключове значення для розвитку і функціонування мозку. Вчені визначили, що у дітей з синдромом дефіциту уваги й гіперактивності (СДУГ) одні амінокислоти в дефіциті, а інші, навпаки, сильно підвищені, повідомляє 24 Канал.

Раніше вчені уже встановили, що синдром дефіциту уваги та гіперактивності проявляється на нейрохімічному рівні, та досі не було точних даних про те, як у дітей з цим діагнозом змінюється рівень амінокислот, які відповідають за нормальну роботу мозку.

Тепер вчені провели дослідження за участі 102 дітей у віці від 7 до 14 років і визначили, які зміни в крові вказують на СДУГ.

Результати дослідження

Амінокислотний профіль при СДУГ значно відрізнявся від здорових дітей. Так, рівень гістидину, глутаміну і проліну був на 29%, 10% і 20% відповідно – нижче, ніж у дітей без СДУГ.

І навпаки, рівень аспарагінової кислоти і глутамату був вище на 7%, а гідроксипроліну на 42%.

Співвідношення глутаміну до глутамату у дітей з СДУГ було на 28% нижче норми, а проліну до гідроксипроліну на 29% нижче.

Перше співвідношення – біомаркер передачі нервових імпульсів, а друге вказує на ймовірні порушення в сполучної тканини і обміні колагену. Обидві патології асоціюють з СДУГ.

Надалі вчені планують детально вивчити механізми, що зв'язують метаболізм амінокислот і СДУГ. Після цього можна буде перейти до розробки ліків.