У Німеччині затримали наукового співробітника за підозрою в шпигунстві на РФ

В Німеччині затримали російського громадянина, який працював науковим співробітником науково-технічної кафедри в одному з німецьких університетів. Його підозрюють у тому, що він є агентом спецслужб Росії, повідомляє Обозреватель.

Затриманого звати Ільнур Н. В ордері на його арешт зазначається, що у період з жовтня 2020 року по червень 2021 року він щонайменше тричі зустрічався із співробітником російської спецслужби. Про це повідомляється на сайті Generalbundesanwalt.

Принаймні на двох із зустрічей чоловік передавав інформацію з території університету. В обмін на це він отримав гроші.

В будинку обвинуваченого провели обшуки. Підозрюють, що він почав працювати на російські спецслужби саме з жовтня минулого року. Обвинуваченого передали слідчому судді Федерального суду.