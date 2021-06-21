У Москві повідомили дату дослідження "Супутника V" на підлітках

Заступник мера Москви з питань соціального розвитку Анастасія Ракова заявила, що клінічне дослідження вакцини "Супутник V" для підлітків на базі московських медичних установ почнеться в липні цього року, повідомляє Інтерфакс.

"На початку липня в столиці почнеться клінічне дослідження вакцини "Супутник V"для підлітків 12-17 років. Так само, як і до цього для громадян старше 18 років, дослідження буде проходити в три фази - за вже відпрацьованою технологією" , - сказала заступник мера.

Вона зазначила, що перша і друга фази дослідження пройдуть на базі Морозовської дитячої міської клінічної лікарні (ДГКБ) і ДГКБ ім. Башляєвої, а третя фаза - в дитячих поліклініках міста. Всього в дослідженнях візьмуть участь 350 осіб.

"Перед проведенням вакцинації в рамках першої та другої фази дослідження всі підлітки пройдуть ретельне медичне обстеження, в тому числі ПЛР-тестування. Дослідження триватиме рік з моменту старту. Протягом всього періоду діти будуть під постійним наглядом лікарів лікарень", - зазначила віце-мер.

За її словами, після введення першого і другого компонентів підлітки протягом трьох днів будуть знаходитися в ізольованих боксах стаціонару, де спостерігатимуть за їхнім самопочуттям. Як і дорослі, підлітки будуть вести щоденник спостереження.

Також підкреслюється, що підліткам буде запропоновано щеплення препаратом "Супутник V", що використовується для вакцинації дорослих, але в меншому обсязі. Взяти участь в дослідженнях зможуть ті, хто раніше не хворів коронавірусом і не мають протипоказань до щеплення. Тимчасовим протипоказанням може стати перенесене ГРВІ за два тижні до передбачуваної дати вакцинації або щеплення від іншого захворювання, зроблене менш ніж за 30 днів до щеплення "Супутником V".