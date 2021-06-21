У МЗС пояснили, навіщо Україна купує безпілотники у Туреччині

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що бойові БПЛА, які Україна придбала у Туреччині, необхідні перш за все для стримування Росії, для захисту, не для нападу, повідомляє Укрiнформ.

Але в разі розв'язування широкомасштабного конфлікту Росією Україна готова застосовувати БПЛА.

"Дрони потрібні для стримування Росії. Вона подумає двічі перед тим, як задумати ескалацію або широкомасштабний напад на Україну. І це не тільки про БПЛА, це про будь-який вигляд військового озброєння, яке купує Україна.

Ми не купуємо ні дрони, ні інше озброєння для нападу, а для свого захисту... Росія докладає зусиль, щоб країни не продавали Україні зброю. Росія хоче послабити Україну, чим слабкіше ми будемо, тим більше можливостей буде у Росії нав'язувати щось своє ", - сказав Кулеба.

За словами міністра, бойові дрони, як і інші види озброєння, грають важливу роль в стримуванні Росії.

Міністр наголосив на важливості українсько-турецького співробітництва в секторі ВПК, зокрема в напрямку БПЛА.

"Турецькі безпілотники дуже хороші. Туреччина не піддається тиску Росії. Це країна, яка має самоповагу і повагу до інших країн. І наша угода (по БПЛА) вигідна обом сторонам.