У збірної Австрії конфлікт всередині команди перед матчем з Україною

У збірній Австрії конфлікт між гравцями і тренерами напередодні матчу проти України на Євро-2020. Про це розповів колишній гравець української збірної Євген Левченко. Україна – Австрія онлайн матчу є на нашому сайті, повідомляє Сегодня.

"Я спілкувався з австрійськими журналістами. Є інформація, що всередині колективу в збірній Австрії є розлад між гравцями і тренером, що може зіграти нам на руку. Для України це плюс" , – сказав Левченко в інтерв'ю meta-ratings.

Також Левченко висловив ще один момент, який йде не на користь Австрії. Українець вважає, що тренерський штаб неправильно використовує свого лідера Давида Алабу.

"Алаба в збірній грає не на своїй позиції, для України це теж плюс. Нехай і в матчі з Україною грає там же, адже в Баварії він грає на більш небезпечній позиції для команди, що обороняється" , – додав ексгравець Гронінгена.

Проте, Левченко не поспішає віддавати перемогу Україні. Він вважає, що команди мають рівні шанси. До речі, раніше ми писали, як Україні грати проти Австрії, щоб не потрапити на Італію.