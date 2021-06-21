Сім країн приєдналися до авіабойкоту Білорусі
Північна Македонія, Чорногорія, Сербія, Албанія, Ісландія, Ліхтенштейн і Норвегія приєдналися до заборони Євросоюзу на допуск в свій повітряний простір літаків з Білорусі, повідомляє Обозреватель.
Про це повідомив офіційний представник глави дипломатії ЄС Петер Стано.
"Країни-кандидати, зокрема, Північна Македонія, Чорногорія, Сербія та Албанія, а також такі країни Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ), як Ісландія, Ліхтенштейн і Норвегія, члени Європейської економічної зони, приєднуються до рішення Ради ЄС", – йдеться в повідомленні.