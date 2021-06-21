Розкрито спосіб зламати інтернет на iPhone

При підключенні до Wi-Fi-мережі з особливою назвою на смартфоні Apple може перестати працювати інтернет, повідомляє Лента.Ру.

Про це в своєму Twitter розповів інженер Карл Шу.

Шу розповів, що якщо створити мережу Wi-Fi та дати їй ім'я, що складається зі знаків "%" і певних текстових символів, то iPhone не зможе підключитися до такої мережі. Більш того, при спробі створити підключення на апараті перестане працювати можливість вибору Wi-Fi-мереж. У цьому випадку власник пристрою зможе користуватися тільки стільниковим зв'язком.

Розкрив вразливість ентузіаст також зауважив, що після перейменування SSID (Service Set Identifier) мережі телефон все одно не може до неї підключитися. Популярний спосіб усунення подібних поломок на смартфонах Apple - перезавантаження - не допомагає. Пізніше з'ясувалося, що вирішити проблему можна за допомогою повного скидання налаштувань мережі в девайсі.

Відписав в коментарях під постом Карла Шу користувачі припустили, що збій відбувається через незвичайного SSID мережі. Вважається, що знак "%" призводить до проблеми синтаксичного аналізу вхідних даних, коли iOS помилково інтерпретує даний символ в якості особливого специфікатора.