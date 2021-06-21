Кулеба прокоментував Угоди про вільну торгівлю з Туреччиною

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україні і Туреччині до укладення Угоди про вільну торгівлю залишилося зробити останній крок, найважливіший і чутливий, що вимагає компромісу обох сторін, повідомляє Укрінформ.

Українська делегація готова приїхати до Анкари до продовження переговорів по напрямку фіналізації угоди.

"Ми в одному кроці від укладення Угоди про вільну торгівлю. Але відверто кажучи, це той крок, який для обох країн найважче зробити. Ми повинні узгодити з торговими позиціями, дуже чуйно для економік обох країн. Ми можемо досягти згоди тільки шляхом компромісу, на який підуть обидві сторони, роблячи поступки" , - сказав Кулеба.

Міністр переконаний, що результат, який принесе нашим країнам укладення Угоди про вільну торгівлю, компенсує всі зроблені поступки.

"Наша делегація готова прибути до Анкари для здійснення подальшого просування в напрямку фіналізації угоди. Тому що ми абсолютно налаштовані на укладення цієї угоди на політичному рівні.