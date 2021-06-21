Без запаху: 5 порід собак, які не пахнуть

Багато хто любить собак і хотіли б завести собі вихованця, але їх відштовхує неприємних запах, який переслідує цих тварин. При цьому мало хто знає про існування порід собак, які при правильному догляді практично не пахнуть, повідомляє Профиль.

Такса

Одна з найвеселіших і активних порід собак. Вони постійно перебувають у пошуку чогось тільки їм відомого, люблять пополювати і пограти. Вони дуже мало линяють і мають ледь вловимий запах, що робить їх ідеальними домашніми тваринами.

Вест-хайленд-уайт-тер'єр

Популярний тер'єр невеликих розмірів, з яким зручно і комфортно жити в невеликих квартирах. Ця порода дуже мало линяє, відрізняється розумом і кмітливістю, а також повною відсутністю неприємного запаху.

Ши-тцу

Це маленька собачка, яка не вимагає занадто багато фізичних навантажень. При цьому вона дуже товариська і ласкава, а той факт, що вона не пахне і не линяє, робить її ідеальною домашньою твариною для проживання в невеликій квартирі.

Бородатий коллі

Одна з рідкісних порід великих собак, яка, незважаючи на свій розмір, абсолютно не має звичного для собаки неприємного запаху. Крім того, ця довгошерста собака майже не линяє. Якщо ви любите великих вихованців, але при цьому для вас важливо зміст квартири в чистоті, бородатий коллі може стати для вас найкращим вибором.

Лабрадудель

Ця собака була виведена спеціально, щоб дати можливість людям з алергією на собачу шерсть завести вихованця. Лабрадудель не пахне і не линяє, що робить його абсолютно гіпоалергенною собакою. Сама помісь поєднує в собі краще риси двох популярних красивих порід - лабрадорів і пуделів.