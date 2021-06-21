Переломний момент для незворотного глобального потепління вже настав – науковці

Науковці після експедиції в Арктику припускають, що глобальне потепління стало незворотним. Зміни, які зафіксувала місія, можуть спричинять катастрофічні наслідки, повідомляє 24 Канал.

Про це заявив керівник найбільшої в історії експедиції в Арктику Маркус Рекс. Учасниками місії на Північному Полюсі стали 300 вчених з 20 країн.

Рекс зазначив, що арктичний морський лід відступив "швидше навесні 2020 року, ніж з початку записів". Крім того, поширення морського льоду влітку (2020 року – 24 канал) було лише наполовину менше, ніж десятиліття тому.

"Зникнення літнього морського льоду в Арктиці є однією з перших наземних мін на цьому мінному полі. Можна запитати, чи ми ще не наступили на цю міну і не почали вибухати," , – наголосив науковець.

Він пояснив, що це може стати поштувхом для глобального потепління. За його словами, тільки дослідження дозволять визначити, чи зможе людство врятувати арктичний морський лід завдяки сильному захисту клімату, чи ця критична точка вже пройдена.

Науковці повернулись з експедиції у Німеччину ще в жовтні 2020 року. На північному Полюсі вони провели 389 днів.

Загалом місія коштувала 140 мільйонів євро. Дослідники отримали 150 терабайтів даних, а також понад 1 тисячу зразків льоду.