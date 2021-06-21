Шойгу розпорядився наростити кількість військ РФ в Криму

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу розпорядився наростити угруповання російських військ в анексованому Криму нібито для допомоги постраждалим від повені, повідомляє Деловая столица.

Роботи "з надання допомоги" населенню розгорнуті в 36 постраждалих від повені населених пунктах. У них задіяні близько 21 тис. осіб від Міноборони РФ і 1367 одиниць автомобільної та спеціальної техніки.