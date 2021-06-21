Шойгу розпорядився наростити кількість військ РФ в Криму
Міністр оборони Росії Сергій Шойгу розпорядився наростити угруповання російських військ в анексованому Криму нібито для допомоги постраждалим від повені, повідомляє Деловая столица.
Роботи
"з надання допомоги" населенню розгорнуті в 36 постраждалих від повені населених пунктах. У них задіяні близько 21 тис. осіб від Міноборони РФ і 1367 одиниць автомобільної та спеціальної техніки.
"За дорученням президента Російської Федерації Володимира Путіна міністром оборони Росії генералом армії Сергієм Шойгу дані указівки щодо нарощування угруповання, задіяного для надання допомоги жителям Республіки Крим, постраждалим в результаті надзвичайної ситуації, викликаної тривалими опадами", — йдеться в повідомленні.