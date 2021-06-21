Три поширених міфу про засмагу, які давно пора забути

Сьогодні тема засмаги особливо актуальна, оскільки настав сезон морських відпусток, де ми будемо активно ніжиться на сонці. Пропонуємо 3 поширених міфу про засмагу, які давно пора забути, повідомляє WomanEL.

Неможливо згоріти в тіні

Багато хто думає, що проблеми можуть виникнути тільки якщо перебувати під прямими сонячними променями, але навіть в хмарний день через хмари проходить 80% променів від яких теж потрібно захищатися за допомогою spf. Подивитися актуальний УФ-індекс можна в будь-якому додатку з погодою і якщо він вище 3-х, то обов'язково наносите засоби захисту.

Захищати потрібно тільки шкіру

Ще один стереотип, який абсолютно не відповідає правді, адже голову і волосся також потрібно оберігати від сонця, адже можна отримати тепловий удар, а пасма стануть сухими й сіктимуться сильніше. Для захисту використовуйте спеціальні засоби з термозахистом, а також головні убори.

Сонце - зло

Через невтішну статистику по меланоми багато хто вважає, що сонце взагалі потрібно уникати, щоб не ризикувати, але це також оману. Адже сонячні промені сприяють виробленню вітаміну D, який нам необхідний, головне використовувати spf і правильно вибирати годинник для засмаги.