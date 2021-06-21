У Києві діти запустили небезпечний TikTok-челендж

У Києві діти запустили в TikTok новий небезпечний челендж, який тягне на статтю Кримінального кодексу України. Неповнолітні крадуть ковпачки з логотипами з коліс автомобілів і хваляться цим у соцмережі, повідомляє РБК-Украина.

Вважається, що чим солідніше у блогера колекція з накраденого майна, тим він крутіше.

Цікаво, що в TikTok навіть є спеціальні акаунти, присвячені темі автомобільних ковпачків. Причому подібні ролики набирають десятки мільйонів переглядів.

Окрім відповідальності, передбаченої законодавством України, за подібні дії дітвора може просто потрапити під гарячу руку автовласника.