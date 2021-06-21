ТОП-5 домашніх приладів, які продовжують споживати електроенергію після вимкнення

Чи замислювалися ви над тим, що побутова техніка здатна вести "таємне" життя і продовжувати працювати навіть після того, як ви натиснули на кнопку "OFF". А потім ще й самі собі ставимо запитання, чому так багато платити за електроенергію, якщо ми мало якими приладами користуємося, повідомляє 24 Канал.

Можливо Ви не знали, однак, виявляється, деяка побутова техніка продовжує споживати енергію, навіть якщо ми її вимкнули. Щоб зменшувати рахунок на електроенергію, є досить простий спосіб.

Приставка для цифрового TV

Приставки для цифрового телебачення продовжують працювати навіть після вимкнення та "намотують" енергії приблизно на 12 гривень на рік. Це здається небагато, але копійка до копійки та й чимала сума.

Телевізор

Натискаючи кнопку "OFF" на пульті від телевізора, ми не виключаємо його, а переводимо в сплячий режим. У такому стані він споживає енергії приблизно на 15 гривень на рік.

Зарядка без телефону

Зарядний пристрій продовжує споживати електроенергію, навіть коли до нього не підключений гаджет. Тому робіть висновки самі.

Комп'ютери та ноутбуки

Ви вимкнули ноутбук? Виявляється, навіть у такому режимі комп'ютери та ноутбуки продовжують працювати, а вам + 55 гривень на рік за електроенергію.

Техніка з таймером

Робочий таймер, говорить про те, що прилад, на якому він розташований, продовжує споживати електрику. Вимикаючи таку техніку з розетки, ви економите більш ніж 60 гривень на рік.

Можливо для когось це копійки. Але так чи інакше, вимикати техніку з розеток все-таки варто. Адже при незапланованому стрибку напруги можна втратити купу грошей на згорілій електроніці.