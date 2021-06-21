Міжнародний олімпійський комітет (МОК) і влада Японії домовилися про ліміт кількості глядачів на Олімпіаді в Токіо.

Через обмеження влади на публічні заходи ліміт глядачів встановлений на рівні 50% місткості об'єкта, максимум 10 тис. осіб на всіх об'єктах, повідомляє "Німецька хвиля".

При цьому кількість глядачів може бути скорочено в разі запровадження надзвичайного стану або інших заходів, спрямованих на запобігання подальшого поширення коронавірусу.

Чинний графік змагань залишається без змін.