Надзвичайний рівень пожежної небезпеки: прогноз на 22 червня

У вівторок, 22 червня в Україні варто чекати досить спекотну погоду до +33 градусів. Однак в деяких регіонах також очікуються опади у вигляді дощів з грозами.

Як повідомляють синоптики, по всій території України вдень температура буде триматися на позначці +29 +33 градуси, на півдні країни буде трохи прохолодніше - близько +23 +29.

Також в ніч на 22 червня в Одеській і Миколаївській областях вірогідні короткочасні грозові дощі, які можуть торкнутися деяких районів Херсонщини та Криму.

Нагадаємо, згідно з повідомленнями ДСНС, 21-22 червня в більшості областях очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки, в зв'язку з цим українців закликають не провокувати пожежі в природних екосистемах.