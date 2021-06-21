В Італії майже у всіх регіонах країни зняли карантинні обмеження

МОЗ Італії дозволив всім регіонам, крім Валле-д'Аоста, зняти більшість правил, пов'язаних з коронавірусом, з понеділка у зв'язку з поліпшенням епідеміологічної обстановки в країні, повідомляє Страна.ua.

Так, регіони Тоскана, Марке, Кампанія, Калабрія, Базіліката, Сицилія і автономна провінція Больцано були переміщені з "жовтої" категорії, приєднавшись до іншої частини країни в "білу зону".

Міністр охорони здоров'я Роберто Сперанса підписав зміни після висновків останнього звіту про стан здоров'я громадян, опублікованого в п'ятницю, який показав, що рівень нових інфекцій в країні залишається низьким.