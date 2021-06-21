Казахстан готовий поставити Україні власну вакцину

Казахстан готовий поставити Україні свою вакцину від COVID-19 "QazVac, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Казахстанська сторона інформувала про розробку і виробництві власної вакцини "QazVac" і підтвердила готовність її поставок в Україну, в тому числі в якості гуманітарної допомоги", - йдеться в повідомленні.

Дана ініціатива прозвучала в ході зустрічі міністра торгівлі та інтеграції Казахстану Бахит Султанова з міністром охорони здоров'я України Віктором Ляшко.

"З огляду на відновлення регулярного авіасполучення між країнами і підвищення ділової активності громадян двох країн, сторони домовилися опрацювати питання взаємного визнання паспортів/сертифікатів про вакцинацію проти COVID-19", - додали в дипмісії.