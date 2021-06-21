Лавров запитає у Туреччини, чому Україну "затягують" до НАТО
Росія найближчим часом під час чергових контактів планує обговорити з Туреччиною тему "затягування" України в Північноатлантичний Альянс, повідомляє Деловая столица.
Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.
Глава МЗС України Дмитро Кулеба 19 червня висловив подяку за рішучу підтримку Туреччиною членства України в НАТО. Своєю чергою, міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу запевнив, що Анкара буде і надалі всіма способами підтримувати євроатлантичну інтеграцію України.
Така позиція Туреччини не сподобалася Росії, там назвали прагнення України до вступу в НАТО "затягуванням" країни в Альянс.
"Ми дуже чітко, недвозначно свою позицію щодо спроб затягувати Україну в НАТО позначили. У мене немає сумнівів, що серйозні, відповідальні держави прекрасно розуміють, про що йдеться. Ми в регулярному діалозі з нашими турецькими колегами, найближчим часом у нас планується черговий контакт. Я думаю, ми, звичайно ж, поговоримо і на цю тему теж", — заявив Лавров.