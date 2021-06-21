Лавров запитає у Туреччини, чому Україну "затягують" до НАТО

Росія найближчим часом під час чергових контактів планує обговорити з Туреччиною тему "затягування" України в Північноатлантичний Альянс, повідомляє Деловая столица.

Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба 19 червня висловив подяку за рішучу підтримку Туреччиною членства України в НАТО. Своєю чергою, міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу запевнив, що Анкара буде і надалі всіма способами підтримувати євроатлантичну інтеграцію України.

Така позиція Туреччини не сподобалася Росії, там назвали прагнення України до вступу в НАТО "затягуванням" країни в Альянс.