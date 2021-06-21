США ввели нові санкції проти Білорусі

США ввели новий пакет санкцій проти компаній і деяких громадян Білорусі, повідомляє Лента.Ру.

Про це йдеться на сайті американського Міністерства фінансів.

Вашингтон вніс до списку санкцій шість юридичних та 16 фізичних осіб. Зокрема, під обмеження потрапив білоруський Комітет державної безпеки (КДБ), внутрішні війська країни, Головне управління по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією МВС, УВС Брестського облвиконкому та Центр ізоляції правопорушників на Окрестіна в Мінську.

8 червня президент США Джо Байден продовжив на один рік дію санкцій проти влади Білорусі, введених у 2006 році. У постанові зазначається, що дії "певних представників білоруського уряду та інших осіб продовжують представляти надзвичайну і надзвичайну загрозу національній безпеці та зовнішній політиці США".