Bank of America передбачив нафту по $100

Ціна нафти Brent може подорожчати до 100 доларів за барель вже до 2022 року, говориться в звіті Bank of America. Аналітики організації знайшли шість причин для такого розвитку подій. Три причини пов'язані з попитом, а три - з пропозицією, повідомляє Кореспондент.

Щодо першого пункту - це відкладений попит на паливо після локдаунів, переважання приватних автомобільних перевезень над іншими видами транспорту, а також дистанційний режим роботи, який може перерости у формат "робота з автомобіля". Це збільшить відстань, яку проїжджають люди.

Зростанню цін також може посприяти збільшення капітальних витрат компаній на досягнення цілей Паризької угоди щодо клімату. Інвестори почали все більше впливати на енергетичний сектор, зміщуючи його розвиток в більш "зелену" сторону.