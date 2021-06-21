У Білорусі хочуть зарахувати національний прапор до нацистської символіки

Провладний Союз журналістів Білорусі повідомляє, що МВС запропонувало включити біло-червоно-білий прапор і гасло "Живе Білорусь" до списку нацистської символіки та атрибутики, повідомляє Українська правда.

До КДБ Білорусі надійшов на узгодження проєкт акту МВС "Про визначення списків організацій та інших структур, нацистської символіки та атрибутики".

У документі нібито міститься список нацистської (колабораціоністської) символіки і атрибутики, зокрема біло-червоно-білий національний білоруський прапор і слоган "Живе Білорусь!", які активно використовуються під час масових акцій протесту проти режиму Лукашенка.

Їхнє використання приписується нинішньою владою колабораціоністським формуванням і організаціям під час Другої світової війни.

За даними місцевих видань, минулого року самопроголошений президент Олександр Лукашенко вказував, що не ходить під біло-червоно-білим прапором, оскільки той "фашистський". Він обіцяв "прибрати цю фашистську символіку з суспільства".