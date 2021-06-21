Шевченка включили до десятки найкращих тренерів Євро-2020
Головний тренер збірної України Андрій Шевченко увійшов до топ-10 тренерів Євро-2020, повідомляє УНІАН.
Рейтинг найкращих фахівців, які працюють на турнірі, склав портал Squawka.com.
Шевченко посів у рейтингу високе сьоме місце.
"Збірна України під керівництвом Шевченка успішно пройшла кваліфікацію Євро, посівши перше місце в групі з Португалією. Його команда не приймає поразку, поки матч не закінчено, а це відмінна якість". - зазначив автор рейтингу.
Топ-10 тренерів Євро-2020:
1. Дідьє Дешам (Франція)
2. Луїс Енріке (Іспанія)
3. Фернанду Сантуш (Португалія)
4. Роберто Манчіні (Італія)
5. Роберто Мартінес (Бельгія)
6. Йоахім Лев (Німеччина)
7. Андрій Шевченко (Україна)
8. Златко Даліч (Хорватія)
9. Янне Андерссон (Швеція)
10. Гарет Саутгейт (Англія)