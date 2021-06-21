Збірна Франції втратила зіркового гравця до кінця Євро-2020

Нападник Барселони та збірної Франції Усман Дембеле покинув розташування національної команди, повідомляє Новое время.

Футболіст отримав травму у матчі Євро-2020 проти Угорщини, через яку пропустить решту турніру.

Після поєдинку нападник пройшов медогляд в одній з лікарень Будапешта і виявилося, що футболіст зазнав серйозної травми коліна.

Після консультації з Дембеле та лікарем головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам прийняв рішення відпустити гравця з розташування команди.

Іспанське видання Marca повідомляє, що відновлення футболіста може тривати до двох місяців.

Після двох турів збірна Франції із чотирьма очками лідирує в групі F.