Австрія відкрила рахунок у матчі з Україною

Збірна Австрії відкрила рахунок у матчі Євро-2020 проти України. Австрійська команда відзначилася уже на 21 хвилині гри, повідомляє 24 Канал.

Австрійська збірна заробила кутовий після того, як відібрала м'яч на лівому фланзі України. Руслан Маліновський та Микола Шапаренко не зуміли вийти з-під пресингу.

Після навісу з кута поля від Давіда Алаби Крістоф Баумгартнер легко виграв боротьбу в Іллі Забарного та майже з меж воротарського майданчика прошив Георгія Бущана.