Німеччина пояснила мету санкцій проти Білорусі
Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас розповів про мету нових санкцій Євросоюзу проти Білорусі, повідомляє Кореспондент.
Його заява опублікована на сторінці німецького міністерства закордонних справ у Twitter 21 червня.
Німецький дипломат пояснив, що метою нових обмежень стануть важливі для білоруської влади сектори економіки.
"Ми хочемо зробити свій внесок у позбавлення режиму Лукашенка джерел фінансування", - підкреслив він.
Раніше сьогодні санкції проти Білорусі, крім Євросоюзу, ввели США, Британія і Канада.