Санкції проти Білорусі вдарили по бізнесу РФ

Санкції Євросоюзу проти Білорусі вдарили по російському бізнесу. Котирування акцій мережі магазинів електроніки "М.Видео" знизилися на 4,5 відсотка, повідомляється на сайті Московської біржі 21 червня. На момент публікації папери "М.Видео" торгувалися по 616 рублів, повідомляє Кореспондент.

Падіння відбулося на тлі повідомлення Євросоюзу про введення нових санкцій щодо білоруських фізичних і юридичних осіб. Під обмеження також потрапив власник "М.Видео" росіянин Михайло Гуцерієв.

Гуцерієв відомий як бізнес-партнера Мінська в нафтовій галузі. Бізнесмен володіє нафтовою компанією Русснефть.

Приводом для санкцій стали порушення прав людини, а також примусова посадка літака ірландської компанії Ryanair в аеропорту Мінська 23 травня.