Україна та Велика Британія домовилися про спільне будівництво військових кораблів і баз

В Одесі, на борту ракетного есмінця Королівського військово-морського флоту, представники України та Великої Британії підписали Меморандум про реалізацію проєктів морського партнерства між консорціумом промисловості Сполученого Королівства та ВМС України, повідомляє Новое время.

З британської сторони договір підписав міністр з питань оборонних закупівель Джеремі Квін, з української - заступник міністра оборони Олександр Миронюк.

Меморандум передбачає спільне проєктування та будівництво військових кораблів в Україні та Великій Британії, реконструкцію українських суднобудівних підприємств і будівництво двох баз ВМС України.

"Це ще один крок у розвитку двостороннього співробітництва між Україною та Сполученим Королівством задля зміцнення українського флоту, який стикається з постійною небезпекою у Чорному та Азовському морях" , — йдеться в повідомленні.

Есмінець HMS DEFENDER прибув до Одеси минулої п’ятниці. Він став уже другим кораблем Королівського флоту, який відвідав Одесу протягом останніх кількох тижнів, після HMS TRENT.