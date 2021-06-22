10 брендів, які заробляють мільярди на солодощах

У світі є багато надуспішних корпорацій. Не став винятком й сектор солодощів. Про шоколадні бренди, які не лише отримали світову славу, але стали еталонами успіху – читайте далі, повідомляє 24 Канал.

З кожним роком ринок какао стає популярнішим та демонструє все кращі й кращі продажі. Головна причина – постійне зростання кількості покупців. Ця тенденція набирає оберти попри дискусії щодо впливу шоколаду на здоров'я. Дехто називає шоколад афродизіаком, що викликає почуття щастя, інші ж, навпаки, наголошують на тому, що його надлишок може завдати шкоди здоров'ю через високий вміст цукру.

Шоколадні імперії

Нові хвилі популярності брендів шоколаду частково можна пояснити тим, що компанії прагнуть задовольнити актуальні потреби ринку. Зокрема, йдеться про регульовану кількість цукру або нові смаки. Це перетворюється на своєрідний атракціон для фанатів шоколаду. Бренди також отримують можливість оновити свій асортимент та розвиватися. Тож не дивно, що деякі компанії зуміли побудувати за допомогою шоколаду справжні імперії.

Guylian

Фішка бельгійської компанії Guylian – цукерки виготовлені у формі черепашок. Бельгія має статус центру виробників шоколаду, і цей бренд є одним із найпопулярніших. Він був заснований Гі Фубером в 1958 році. У 2008 році компанію придбала корпорація Lotte Confectionery, заплативши 164 мільйони доларів.

Orion Corp

Ця компанія була створена у Сеулі, Південна Корея. Бренд спеціалізується на смачних шоколадних закусках, що робить його одним з найбагатших у світі. Компанія також є третьою за величиною в Південній Кореї. Orion Corp працює в Америці, Китаї, В'єтнамі тощо. Чисті продажі компанії становить приблизно 1,8 мільярда доларів.

Pladis

Pladis це не просто бренд, який виробляє шоколад, але й материнська компанія United Biscuits, Ülker, Godiva Chocolatier і DeMet's Candy Company. Компанія знаходиться у Великій Британії. Продажі солодощів приносять Pladis близько 4,5 мільярда доларів. Бренд має заводи майже в 13 країнах світу. Pladis продає шоколад у 120 країнах Європи, Близького Сходу, Африки, Азії та США.

Mondelez International

Багатонаціональна компанія володіє такими відомими брендами шоколаду, як Cadbury і Toblerone і базується в американському штаті Іллінойс. Такі всесвітньо відомі лейбли, як Oreo та Chips Ahoy, також є дочірніми підприємствами цього гіганта. Mondelez International спеціалізується не лише на солодощах, але й займається іншими продуктами. Штаб-квартира Mondelez знаходиться в Чикаго, але корпорація працює приблизно в 120 країнах. Компанія Hershey's відхилила пропозицію Mondelez про покупку бренду за 23 мільйони доларів.

Lindt & Sprüngli AG

Ще однією шоколадною меккою світу є Швейцарія. Компанію Lindt & Sprüngli AG вважають найпопулярнішою торговою маркою шоколаду в країні. Морозиво від Lindt користується шаленим попитом в країнах Європи та Австралії. За кілька останніх років бренд також став фаворитом на ринку Америки. Річний показник продажів становить приблизно 4 мільярди доларів.

Nestle

Nestle – це ще одна швейцарська компанія, яка користується популярність на ринку. Корпорація заробляє на продажах 8 мільярдів доларів у рік. Це один із найбільших світових виробників кондитерських виробів із цукру. Nestle отримала схвалення кількох відомих особистостей та працює більш ніж в 191 країні світу. Зокрема, в Україні є кілька регіональних офісів корпорації.

Hershey Co

Американський бренд Hershey Co входить до рейтингу найбагатших виробників шоколаду в світі. Дуже часто ця компанія ставала першою. Попри те, що останнім часом Hershey дещо втратила позиції на ринку, компанія все ще залишається в п'ятірці найкращих брендів. Штаб-квартира Hershey знаходиться у Пенсільванії. Бренд був заснований Мілтоном Херші ще у 1984 році. Hershey's Kisses і Reese's Peanut Butter Cups є одними з фірмових продуктів, які, ймовірно, потрапляють до "списку обраних" серед більшості любителів шоколаду.

Meiji

Ця компанія родом з Японії. Meiji входить до списку 5 найбагатших шоколадних брендів світу. Крім того, корпорація є лідером на батьківщині. Meiji базується в Токіо. Цікаво, що компанія поєднує дві, здавалося б несумісні сфери, оскільки одночасно виробляє шоколадні вироби та фармацевтичну продукцію.

Ferrero

Навряд чи у світі знайдуться люди, які не люблять Ferrero Rocher. Цей всесвітньо відомий шоколад є творінням групи Ferrero, яка є італійською кондитерською компанією, заснованою ще в 1979 році. Упаковка бренду є однією з його ексклюзивних особливостей, яка завойовує серця клієнтів.

Mars Wrigley Confectionery

Компанія Mars вважається найбільшим виробником солодощів у світі. Це найбагатша компанія з виробництва шоколаду з річним обсягом продажів 18 мільярдів доларів. Їй належать такі популярні найменування, як: