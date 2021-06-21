У Данії пам'ятник Шевченку розмалювали в кольори російського прапора

У Копенгагені вандали розмалювали фарбою пам'ятник українському поету і художнику Тарасу Шевченку, повідомляє УНИАН.

Інцидент, ймовірно, трапився за день до футбольного матчу між Данією і Росією.

Вранці перехожі побачили, що погруддя Тараса Шевченка розмальоване в кольори російського прапора. Крім того, на ньому з'явилися написи "Крим - російський" і "до біса НАТО".

У поліції Копенгагена повідомили, що досі не отримували жодних повідомлень з приводу цього акту вандалізму.

Фотографію з місця події опублікував у Facebook місцевий житель Uffe Gardel.

Як відомо, пам'ятник Тарасу Шевченку в Копенгагені відкрили у вересні 2010 року.