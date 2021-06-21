Шевченко назвав причину поразки збірної України

Збірна України з футболу програла національній команді Австрії в матчі групового етапу Євро-2020 через погану фізичну форму, повідомляє Деловая столица.

Про це заявив головний тренер українців Андрій Шевченко в коментарі телеканалу "Футбол 1".

"Команді сьогодні було важко. Футболісти виклалися повністю на полі. Бувають такі ігри, де, як би ти не хотів, не виходить. Ми програвали дуелі. Було багато невимушених помилок. Це свідчення втоми. Замість того, щоб виконати простий пас, втрачаємо м'яч, отримуємо кутовий і пропускаємо. Після цього у нас практично не було шансів повернутися в гру. Я бачив команду, якій просто не вистачало сил. Ми намагалися посилити гру, але це було практично неможливо зробити. Команда грала на тому рівні, який їй дозволяла фізична форма», — констатував Шевченко.

Збірна України програла Австрії з рахунком 0:1.