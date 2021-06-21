10 найнебезпечніших мешканців Середземного моря

Пляжі Іспанії та Італії прийнято вважати відносно безпечними. Багато в чому завдяки тому, що тут нижче ризик зустріти небезпечних морських жителів, повідомляє Noticia.

Скажімо, ймовірність зустрітися з потенційно небезпечної акулою в тій же Австралії в сотні разів більше. Але і в Середземному морі живуть істоти, зустрічі з якими людині краще уникати.

Акула

У Середземному морі налічується близько 47 видів акул, 16 з яких сягає близько 3 метрів в довжину. А 15 вважаються небезпечними для людини. Статистика говорить про 268 зафіксованих випадках їх нападу на людину і 22 летальні випадки.

Скат

До небезпечних відносять електричного ската і ската-хвостокола. Перший вбиває струмом, другий - отрутою.

Морський йорж (скорпена)

Зброя скорпени - отруйні колючки. Цю рибку легко прийняти в воді за камінь і наступити на неї.

Мурени і вугри

Небезпеку становлять потужні щелепи і гострі зуби цих морських мешканців.

Морський дракончик

Боляче кусається, впорскуючи в ранку отрута. Потерпілому зазвичай потрібна медична допомога. У минулому році в Жироні після нападу такого дракончика помер нирець.

Португальський кораблик (фізаліі)

Опік може супроводжуватися сильним болем, здатної викликати анафілактичний шок і непритомність, якщо пошкоджений велику ділянку.

Морські їжаки

Часто доставляють неприємності відпочиваючим. Розсипи їжаків можна зустріти на каменях біля входу в воду. Безтурботний турист ризикує наступити на них або вхопитися рукою. Небезпеку становить як сама голка, так і слиз, якої вона покрита (може викликати гноїння).

Вогненні хробаки

Ці яскраві морські черв'яки особливо люблять рифи. Їх заповнені отрутою щетинки легко входять в шкіру і ламаються.

Актина

Морські тварини, більше схожі на квіти. Щупальця я отрутою загрожують людині опіками, а дрібним морським мешканцям - смертю.

Фугу

Риба-фугу - вже не така екзотика для Середземномор'я, як раніше. Її все частіше можна зустріти біля берегів Іспанії і Італії. Зустріч з фугу для людини не несе загрози, але вживати її в їжу небезпечно для життя.