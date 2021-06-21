Сійярто поскаржився в ПАРЄ на "Миротворець"

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що угорським політикам і представникам меншини, яких додали до списку "Миротворця", загрожує розправа, повідомляє УНИАН.

Таку заяву він зробив під час дебатів у ПАРЄ.

Угорський депутат Барні Зігмон запитав, яка ситуація з правами угорців в Україні. Сійярто сказав, що існування сайту "Миротворець" - це окрема проблема.

"Миротворець - список ворогів, які повинні бути покарані. Я і сам в цьому списку, але для мене це не проблема, мене захищає контртерористична служба Угорщини. Але ті, хто живуть в Україні, мають більше підстав боятися" , - пояснив міністр.

За його словами, існування цього сайту створює загрози для євродепутата Андреї Бочкор, яка була обрана в ЄП в угорській квоті.