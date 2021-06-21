Ердоган: без Туреччини блок НАТО може розвалитися
Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що НАТО без його країни зіткнеться з труднощами, які загрожують самому існуванню альянсу, повідомляє Страна.ua.
Про це турецький лідер сказав 21 червня в телезверненні, коментуючи підсумки що відбувся 14 червня в Брюсселі саміту НАТО.
"Без Туреччини НАТО буде складно не тільки зберегти свою силу, але і своє існування. Туреччина повністю виконує свої зобов'язання перед альянсом. Вона визнає важливість збереження НАТО, незважаючи на те, що була залишена на самоті в той час, коли їй найбільше потрібна підтримка", - заявив Ердоган.
За його словами, в регіональних кризах "
від Іраку до Сирії, від Палестини до Лівії НАТО не зміг проявити сильну волю, очікувану від нього".
"Під час переговорів в ході саміту ми ще раз вказали на те, що розуміння" погані терористи - хороші терористи "невірне", - розповів Ердоган, помітивши також, що очікує "більш щирого і сильного вкладу" НАТО в боротьбу із забороненою в Туреччині Робочої партією Курдистану на південних кордонах країни.