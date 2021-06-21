США визнали неможливим зупинити «Північний потік-2» санкціями

Шансів добитися зупинки будівництва «Північного потоку-2» практично немає, заявив виконуючий обов'язки помічника глави американського дипвідомства у справах Європи і Євразії Філіп Рікер, повідомляє Лента.Ру.

При цьому він підкреслив, що позиція американської адміністрації щодо газопроводу залишається гранично ясною в світлі прийнятих рішень щодо санкцій.

"Ми будемо підкреслювати, що вважаємо трубопровід російським геополітичним проектом", - сказав Рікер.

За його словами, «Північний потік-2» загрожує європейській енергетичній безпеці і підриває безпеку України та інших східноєвропейських країн, включаючи східний фланг НАТО.