Зеленский требует установить причины взрыва в жилом доме

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью человека при пожаре в многоэтажке под Киевом и потребовал установить причины взрыва, повідомляє Интерфакс-Украина.

"Искренние соболезнования в связи с гибелью человека в результате взрыва в 5-этажке в Белогородке Киевской области. Причины трагедии должны быть установлены как можно быстрее" , - написал Зеленский в микроблоге Твиттер.

Также он потребовал от местныхвластей и областной государственной администрации предоставить всю необходимую помощь пострадавшим и тем, кто был эвакуирован из своих домов.

Ранее сообщалось, что в селе Белогородка Бучанского района Киевской области в понедельник в пятиэтажном жилом доме в квартире на третьем этаже произошел взрыв с последующим горением, в результате чего два человека, в том числе ребенок 2008 года рождения, были госпитализированы. Еще шесть человек пострадали, но после осмотра медработниками от госпитализации отказались.