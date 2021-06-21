У Росії визнали "небажаною організацією" університет США
Генпрокуратура Російської Федерації визнала небажаної на своїй території діяльність американського університету Bard College, повідомляє Украинская правда.
Прокурори вважають, що діяльність вишу становить "загрозу основам конституційного ладу і безпеки РФ".
Бард-коледж став 35 неурядовою організацією, діяльність якої визнана на території Росії небажаною.
Це приватний гуманітарний університет, який має освітню мережу в декількох країнах.
Наприкінці березня Координаційна рада НКО РФ попросив Генпрокуратуру перевірити обставини створення в результаті реорганізації СПбДУ Університету вільних мистецтв і наук.
У раді повважали, що створюваний виш "може бути афілійований з іноземними НКО, підконтрольними Джорджу Соросу, і які провадять на території Росії деструктивну діяльність".
Зокрема, мова йде про зв'язок майбутнього університету з Bard College, який отримував, за даними ради, кошти від визнаного в РФ небажаним фонду "Відкрите суспільство".
У відповідь адміністрація СПбГУ заявила, що не співпрацює з небажаними НКО, а "історія партнерства університету з Bard College сягає корінням кінця минулого століття".
Університет вільних мистецтв і наук створюється в результаті реорганізації СПбГУ, він стане самостійною юридичною особою.