У Німеччині заарештований росіянин за підозрою в шпигунстві

Федеральна прокуратура видала ордер на арешт російського громадянина Ильнура Н. в зв'язку з підозрами в шпигунстві, в його квартирі і робочому кабінеті проведені обшуки, повідомило відомство в Карлсруе в понеділок, 21 червня, повідомляє Делфи.

Росіянина, затриманого ще 18 червня, підозрюють в тому, що "не пізніше ніж з початку жовтня 2020 року його співпрацював з російською розвідкою". Ильнур Н. поміщений в слідчий ізолятор.

Згідно з матеріалами справи, 29-річний росіянин працював науковим співробітником на кафедрі природознавства в одному з університетів Німеччини. Прокуратура не повідомила, в якому саме ВНЗ працював обвинувачений, однак, за інформацією агентства dpa, це був університет міста Аугсбурга.

За даними слідства, Ильнур Н. з жовтня 2020 по червень 2021 року не менше трьох разів зустрічався з представником однієї з російських спецслужб. В ході як мінімум двох з цих зустрічей він в обмін на грошову винагороду передавав російській розвідці службову інформацію, що стосується його роботи в університеті. Ильнур Н. звинувачують за статтею про нелегальну агентурну діяльність. Йому загрожує до п'яти років позбавлення волі.