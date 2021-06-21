Учені спрогнозували, чим обернеться зміна клімату на Землі

Німецькі та шведські вчені вважають, що потепління всього на два градуси за Цельсієм може призвести до катастрофічного "ефекту доміно". Таким, на їхню думку, є один з трьох мільйонів сценаріїв розвитку клімату на планеті, повідомляє Обозреватель.

Результати дослідження фахівців опубліковані в журналі Earth System Dynamics. На думку вчених, зміни клімату можуть змінити життя майже половини жителів планети.

"Ми надаємо аналіз ризику, а не прогноз, але наші результати все одно викликають побоювання" , – цитує журнал слова дослідників.

Учені в своїй роботі відтворили всі сценарії розвитку клімату. Це було зроблено за допомогою спеціальних програм. З'ясувалося, що до "ефекту доміно" можуть привести тридцять відсотків з них.

"Ефект доміно", за їхніми словами, означає вимирання всіх живих істот на планеті і зміна природних умов. Глобальне потепління, як пише журнал зі слів вчених, змінює харчові ланцюжки багатьох істот, внаслідок чого вимирають тварини, виникають посухи, пожежі, шторми та повені.

Головну роль, пише видання, може зіграти танення крижаних щитів у Антарктиді й Гренландії. Внаслідок цього охолонуть течії в Атлантиці і знизяться опади у тропічному поясі, а в Амазонії ліси стануть саванною.