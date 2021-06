Китай влаштував "розправу" над криптовалюта

Китай продовжує посилювати тиск на криптовалюти, усуваючи конкурентів цифровому юаню, який, за задумом влади, прийде на зміну паперовим грошам, повідомляє Nigroll.

Народний банк КНР нагадав банкам і платіжним системам про заборону на проведення транзакцій в криптовалютах.

Як повідомляє Bloomberg, про це чиновники центробанку повідомили на зустрічі, куди викликали представників Alipay (найбільшої платіжної платформи світу), Industrial and Commercial Bank of China (найбільшого в країні банку за розміром активів) і Agricultural Bank of China (входить в топ-4 в КНР).

Останній відразу ж виступив із заявою, пообіцявши «викорінити» нелегальну активність, пов'язаної з торгівлею і майнінгом криптовалюти.

Якщо клієнт буде викритий в кріптовалютних транзакціях, його рахунок буде негайно закритий, а відносини - розірвані, цитує Reuters заяву банку.

«Розправа НБК з криптовалютами зайшла далі, ніж можна було припустити. На першому етапі був майнінг, а тепер ще й спекуляції », - каже Джонатан Чізман, глава позабіржового ринку кріптомайданчикі FTX.

Ринок криптовалюта відреагував обвалом. Курс біткоіна впав на 9% і оновив мінімуми з кінця січня - 32,4 тисячі доларів за одиницю.

За шість тижнів найпопулярніша криптовалюта світу склалася вдвічі, втративши 600 млрд доларів в перерахунку на капіатізацію.

Ethereum просів на 12% за день, 13% за тиждень і 55% щодо максимумів, показаних в середині квітня.

Улюблений Ілонои Маском Dogecoin звалився на 26% за день.