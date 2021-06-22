Російський уряд пропонує чіпувати людей
У російському уряді розробляють нову програму, в рамках якої пропонується імплантувати в мозок людей мікрокомп'ютери для прямої передачі інформації з зовнішніх пристроїв, повідомляє Лента.Ру.
За інформацією видання, документ задуманий і розроблений Російською академією наук (РАН) спільно з МГУ і схвалений президентом Росії Володимиром Путіним в березні. Опрацювання Путін доручив прем'єру Михайлу Мішустіну і керівнику адміністрації президента Антону Вайн.
На нову федеральну програму
"Мозок, здоров'я, інтелект, інновації" до 2029 року буде потрібно 54 мільярди рублів. Проект передбачає, зокрема, розвиток технологій нейроінтерфейси - наборів апаратних комплексів, що дозволяють управляти зовнішніми пристроями безпосередньо за допомогою сигналів мозку.
Також автори документа зазначають, що необхідно нарощувати наукову базу за цими технологіями і масово випускати передові прототипи. Так, планується створити інтерфейси
"людина-техніка" для управління складними системами як безпосередньо, так і віддалено, за принципом дистанційної присутності, аватара.