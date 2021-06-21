Багаті країни дорікнули в скупості

Країни «Великої сімки» (G7) дорікнули в скупості і повільності при боротьбі із загрозою глобального потепління. Лідерам світової економіки не вдалося досягти фінансового плану за рішенням кліматичних проблем бідних держав, повідомляє Лента.Ру.

Глава комітету ООН з контролю клімату Патрісія Еспіноза прокоментувала підсумки саміту групи G7 (Великобританія, Німеччина, Італія, Канада, Франція, Японія і США), який пройшов на півострові Корнуолл з 11 по 13 червня 2021 року. Керівник відомства звернула увагу на велике відставання в угоді по боротьбі зі зміною клімату, яка має на увазі виділення багатими країнами для допомоги країнам, що розвиваються 72 мільярдів фунтів стерлінгів (100 мільярдів доларів) на рік на екологічні програми. Угода G7 про виділення з 2020 року коштів на перехід бідних держав Азії, Африки, Латинської Америки на поновлювані джерела енергії було укладено в 2015 році на саміті в Німеччині. У домовленості про мільярдні інвестиції не прописані конкретні розміри підтримки від кожної країни.

"Екологічні програми спрямовані на боротьбу з глобальним потеплінням, яке призводить до танення льодовиків, підвищення рівня Світового океану, руйнування найважливіших екосистем. Час закінчується, а члени« Великої сімки »так і не досягли прогресу у виконанні зобов'язань. Результати домовленостей країни G7 повинні продемонструвати 31 жовтня 2021 року в Глазго на 26-й Конференції ООН зі зміни клімату (Climate Change Conference of the Parties (COP26)) ", - заявила Еспіноза.

Нездатність країн, що розвиваються вкладатися в екологічні програми проти парникового ефекту ставить під загрозу вимирання весь світ. За підрахунками аналітиків Міжнародного енергетичного агентства, держави в Азії та Африці отримують від членів G7 близько 16 мільярдів доларів щорічно на розвиток газової промисловості. Виробничі вкладення лідерів світової економіки в чотири рази перевищують обсяг інвестицій в «зелені» програми бідних держав.