У МОЗ розповіли про інтервали між дозами COVID-вакцини

У Міністерстві охорони здоров'я розповіли про інтервали введення між першою і другою дозами вакцини проти COVID-19, повідомляє Интерфакс-Украина.

"Щеплення 2-й дозою вакцини бажано робити в термін: Comirnaty / Pfizer-BioNTech - 21-28 днів, CoronaVac / Sinovac Biotech - 28 днів, Oxford / AstraZeneca - 12 тижнів", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, в разі непереборних обставин, введення другої дози можна зробити на 7 днів раніше зазначеного інтервалу для вакцин CoronaVac / Sinovac і AstraZeneca (Covishield / SKBio).

Для вакцини Comirnaty / Pfizer-BioNTech відразу вказується "вікно", в рамках якого можна зробити щеплення - в період між 21 і 28 днем після введення першої дози.

Якщо друга доза вакцини проти COVID-19 введена раніше або пізніше рекомендованого інтервалу, то зараховується без необхідності її повторного введення або вакцинації спочатку.

У МОЗ також рекомендують робити щеплення раніше або пізніше тільки в разі крайньої необхідності.