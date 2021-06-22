Австралію викрили в екологічному саботажі

Австралія відхилила пропозицію по реалізації великого проекту в сфері відновлюваної енергетики, заявивши, що він зробить негативний вплив на екологію. Місцева дослідницька організація викрила владу в тому, що так вона може саботувати «озеленення» сектора, повідомляє Лента.Ру.

"Федеральний уряд знову продемонструвало, що не хоче підтримувати проекти, які прискорили б відмова від викопного палива", - сказав Ден Гохер, директор з питань клімату та навколишнього середовища в Австралійському центрі корпоративної відповідальності.

При цьому «той ж самий уряд» схвалив спорудження вугільної шахти Кармайкл, яка, на думку активістів, може загрожувати місцевій екосистемі, вказав Уїлл Едмондс, фахівець з Австралії з проекту BloombergNEF, присвяченого питанням енергетичного переходу.

Зараз країна є одним з найбільших експортерів вугілля в світі і захищає свій сектор видобутку викопного палива, незважаючи на зростаючі побоювання з приводу його ролі в зміні клімату. Так, прем'єр-міністр Скотт Моррісон відмовився встановити конкретні терміни, в які Австралія повинна повністю виключити викиди в атмосферу, за що його критикували і інвестори, і союзники.

Відхилений владою проект «Азіатський хаб відновлюваної енергії» (Asian Renewable Energy Hub) передбачав використання вітряної та сонячної генерації для виробництва водню і аміаку, однак в місцевому міністерстві навколишнього середовища заявили, що його реалізація стане загрозою для характерних для даного регіону видів тварин.

Вугілля є другим за величиною експортним продуктом Австралії. При цьому в кінці минулого року цей сектор місцевої промисловості зіткнувся з труднощами через обмеження на поставки, що стали наслідком торгової війни з Пекіном. Російські компанії побачили в цьому можливість наростити власний експорт до Китаю.