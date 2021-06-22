У Криму крокодили-втікачі покусали військового

У Криму крокодили, які напередодні втекли з крокоділяріума, напали на військового збройних сил РФ, повідомляє Depo.ua.

"Кілька днів тому в результаті потужної повені в Ялті на території окупованого Криму затопило місцеву крокодилячу ферму. Співробітники розплідника спробували спіймати крокодилів, які вільно плавали по території, проте зловити вдалося тільки кілька особин. Розплідник з крокодилами знаходиться на цокольному поверсі будівлі в центрі міста - в Графській проїзді ", - йдеться в повідомленні CursorInfo ..

Відзначається, що тварини не змогли вибратися в місто, проте розбіглися по всій території крокоділяріума. Більше 70 тварин станом на вчорашній ранок перебували на свободі.

"Вчора з'явилися перші відомості про напад крокодила на людину. Цією людиною виявився солдатом однієї з військових частин РФ, які розташовуються в Криму", - пише видання.