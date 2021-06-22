Названий легальний спосіб безкоштовно отримати Windows 11

Нова версія операційної системи від корпорації Microsoft Windows 11 буде безкоштовно розповсюджуватися між користувачами, у яких встановлено актуальну ОС, повідомляє Обозреватель.

Як пише XDA Developers, журналісти проаналізували опис ключів конфігурації, які потрібні для активації нової Windows. Згідно з цими документами, щоб отримати нову версію ОС, власникам Windows необхідно оновитися до Windows 10, 8.1 або 7.

При цьому безкоштовно оновити систему з Windows 8 можна, оскільки операційна система зажадає отримати новішу версію.

Майже всіх власників Windows 10 буде безкоштовно переведено на Windows 11. Джерело: Pixabay

Як зазначають фахівці, можливо, такий спосіб отримання безкоштовного програмного забезпечення здивує користувачів. Але, за їхніми словами, нова версія Windows не містить кардинальних відмінностей від попередньої та майже всіх власників Windows 10 буде безкоштовно переведено на Windows 11.

Крім того, повідомляється, що точно так само Microsoft оновлювала свої операційні системи до нових версій і раніше.