COVID змінює клітини крові тих, хто перехворів - вчені

У інфікованих людей лімфоцити виявилися набагато м'якшими, ніж у здорових. Подібні зміни можуть ускладнювати кровообіг і сприяти пониженому вмісту кисню в крові, повідомляє Корреспондент.

У пацієнтів з COVID-19 можуть змінюватися розмір і жорсткість червоних і білих кров'яних тілець. Це показало вивчення зразків крові від більш ніж 50 осіб. Результати дослідження опублікував Biophysical Journal.

У дослідженні говориться, що коронавірус може заражати клітини в різних органах людського організму - від легких до кровоносних судин. Вчені поки що не до кінця розуміють, які саме наслідки можуть супроводжувати одужання від COVID-19. Зокрема, є свідчення про те, що після коронавірусної інфекції або навіть вакцинування від SARS-CoV-2 у пацієнтів можуть виникати венозні тромбози.

Медики з Німеччини виявили ще один побічний ефект, який може бути пов'язаний з COVID-19. Вони досліджували зразки крові 55 осіб - 17 пацієнтів з інфекцією різної тяжкості, 14 - які видужали від COVID і 24 здорових людей, всього понад 4 млн кров'яних тілець.

З'ясувалося, що у пацієнтів, які перехворіли або зараз хворіють COVID-19, лімфоцити виявилися набагато м'якшими, ніж у здорових учасників експерименту. Тому вони, зокрема, простіше деформувалися. Інші клітини крові - моноцити - у першої групи збільшилися в обсязі. Подібні зміни, за словами вчених, можуть ускладнювати кровообіг і сприяти гіпоксемії - пониженому вмісту кисню в крові.

Крім того, дослідники припускають, що за подібними характеристиками кров'яних тілець можна буде виявляти коронавірусну і деякі інші інфекції.