Нещеплених італійських медиків стали усувати від роботи

Італійських медиків, нещеплених від коронавірусу, стали усувати від виконання службових обов'язків, повідомляє Лента.Ру.

В Італії масову прищепну кампанію запустили в кінці грудня минулого року. Першими вакцину отримали співробітники Національного інституту інфекційних захворювань Lazzaro Spallanzani в Римі. Після цього лікарі і медичний персонал стали робити щеплення від коронавірусу на загальнонаціональному рівні.

У декреті по боротьбі з COVID-19 від 1 квітня, який ухвалила рада міністрів країни, повідомлялося про обов'язкову вакцинацію всіх італійських лікарів. Робити щеплення від коронавірусу повинні були співробітники системи охорони здоров'я як державних, так і приватних установ, соцсфери і аптек.

Для медиків, які відмовилися вакцинуватися, офіційний документ передбачає можливість працювати без контакту з колегами і пацієнтами при наявності подібних вакансій. В інших випадках нещеплених працівників дозволили відстороняти від виконання обов'язків без збереження заробітної плати. Урядовий декрет діє до 31 грудня 2021 року.