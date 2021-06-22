Президент Філіппін пригрозив громадянам тюрмою за відмову від вакцинації

Президент Філіппін пригрозив позбавленням волі співгромадянам, які відмовляються від щеплення проти коронавірусної інфекції. Радріго Дутерте виступив з телезверненням, повідомляє РБК-Украина.

Водночас чиновники від сфери охорони здоров'я запевняють, що вакцинація є добровільною, хоча і настійно рекомендованою процедурою.

Влада азійської республіки зі 108 млн жителів розраховує до кінця року прищепити 70 млн осіб, проте на цей час повний курс вакцинації пройшли 2,1 мільйона.

Нагадаємо, Філіппіни обмежили використання вакцини AstraZeneca від коронавірусу.