У бідних країнах закінчується ковід-вакцина – ВООЗ

Значна кількість бідних країн, які отримують вакцини за схемою Covax, не володіють достатніми надходженнями доз препаратів для продовження програм вакцинації, повідомляє Украинская правда.

Старший радник генерального директора ВООЗ Брюс Ейлворд повідомив, що програма Covax доставила 90 мільйонів доз до 131 країни.

Але він наголосив, що цього недостатньо, щоб захистити світ від коронавірусу, який все ще поширюється світом.

Як ідеться у виданні, нестачу пов’язують з тим, що деякі країни Африки переживають третю хвилю covid.

Крім того, президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса закликав припинити накопичення вакцин у заможніших країнах у той час, коли уряд його країни намагається стримати різке зростання випадків захворювання.

Як повідомляється, до цього часу на континентальній Африці введено лише 40 мільйонів доз – а це менше 2% населення.